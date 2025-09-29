- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WTGUU: Wintergreen Acquisition Corp.
Курс WTGUU за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.17, а максимальная — 10.17.
Следите за динамикой Wintergreen Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WTGUU сегодня?
Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) сегодня оценивается на уровне 10.17. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 10.17, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTGUU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wintergreen Acquisition Corp.?
Wintergreen Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.70% и USD. Отслеживайте движения WTGUU на графике в реальном времени.
Как купить акции WTGUU?
Вы можете купить акции Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) по текущей цене 10.17. Ордера обычно размещаются около 10.17 или 10.47, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTGUU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WTGUU?
Инвестирование в Wintergreen Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.98 - 10.30 и текущей цены 10.17. Многие сравнивают 0.30% и 1.70% перед размещением ордеров на 10.17 или 10.47. Изучайте ежедневные изменения цены WTGUU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Wintergreen Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) за последний год составила 10.30. Акции заметно колебались в пределах 9.98 - 10.30, сравнение с 10.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wintergreen Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Wintergreen Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) за год составила 9.98. Сравнение с текущими 10.17 и 9.98 - 10.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTGUU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WTGUU?
В прошлом Wintergreen Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.17 и 1.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.17
- Open
- 10.17
- Bid
- 10.17
- Ask
- 10.47
- Low
- 10.17
- High
- 10.17
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- 1.70%
- Годовое изменение
- 1.70%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%