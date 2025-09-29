КотировкиРазделы
WTGUU: Wintergreen Acquisition Corp.

10.17 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WTGUU за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.17, а максимальная — 10.17.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WTGUU сегодня?

Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) сегодня оценивается на уровне 10.17. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 10.17, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTGUU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wintergreen Acquisition Corp.?

Wintergreen Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.70% и USD. Отслеживайте движения WTGUU на графике в реальном времени.

Как купить акции WTGUU?

Вы можете купить акции Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) по текущей цене 10.17. Ордера обычно размещаются около 10.17 или 10.47, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTGUU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WTGUU?

Инвестирование в Wintergreen Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.98 - 10.30 и текущей цены 10.17. Многие сравнивают 0.30% и 1.70% перед размещением ордеров на 10.17 или 10.47. Изучайте ежедневные изменения цены WTGUU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Wintergreen Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) за последний год составила 10.30. Акции заметно колебались в пределах 9.98 - 10.30, сравнение с 10.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wintergreen Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Wintergreen Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) за год составила 9.98. Сравнение с текущими 10.17 и 9.98 - 10.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTGUU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WTGUU?

В прошлом Wintergreen Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.17 и 1.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.17 10.17
Годовой диапазон
9.98 10.30
Предыдущее закрытие
10.17
Open
10.17
Bid
10.17
Ask
10.47
Low
10.17
High
10.17
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
1.70%
Годовое изменение
1.70%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.