WTGUU: Wintergreen Acquisition Corp.
Il tasso di cambio WTGUU ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.17 e ad un massimo di 10.17.
Segui le dinamiche di Wintergreen Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WTGUU oggi?
Oggi le azioni Wintergreen Acquisition Corp. sono prezzate a 10.17. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 10.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WTGUU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Wintergreen Acquisition Corp. pagano dividendi?
Wintergreen Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.17. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WTGUU.
Come acquistare azioni WTGUU?
Puoi acquistare azioni Wintergreen Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.17. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.17 o 10.47, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WTGUU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WTGUU?
Investire in Wintergreen Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.98 - 10.30 e il prezzo attuale 10.17. Molti confrontano 0.30% e 1.70% prima di effettuare ordini su 10.17 o 10.47. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WTGUU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Wintergreen Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Wintergreen Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 10.30. All'interno di 9.98 - 10.30, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Wintergreen Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Wintergreen Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) nel corso dell'anno è stato 9.98. Confrontandolo con gli attuali 10.17 e 9.98 - 10.30 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WTGUU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WTGUU?
Wintergreen Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.17 e 1.70%.
- Chiusura Precedente
- 10.17
- Apertura
- 10.17
- Bid
- 10.17
- Ask
- 10.47
- Minimo
- 10.17
- Massimo
- 10.17
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.30%
- Variazione Semestrale
- 1.70%
- Variazione Annuale
- 1.70%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4