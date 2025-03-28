Moedas / VTSI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VTSI: VirTra Inc
5.57 USD 0.22 (4.11%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VTSI para hoje mudou para 4.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.41 e o mais alto foi 5.58.
Veja a dinâmica do par de moedas VirTra Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTSI Notícias
- VirTra, Inc. (VTSI) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- VirTra, Inc. (VTSI) Q2 Earnings Miss Estimates
- VirTra earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- VirTra Stock Set to Release Q2 Earnings: What's in Store?
- VirTra, Inc. (VTSI) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- VirTra, Inc. (VTSI) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- VirTra, Inc. (VTSI) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- VirTra, Inc. (VTSI) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- VirTra Shares Are Down Today: What's Going On? - VirTra (NASDAQ:VTSI)
- VirTra Is Undervalued Now, Execution Will Determine The Upside (NASDAQ:VTSI)
- VirTra, Inc. (VTSI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
5.41 5.58
Faixa anual
3.57 8.53
- Fechamento anterior
- 5.35
- Open
- 5.41
- Bid
- 5.57
- Ask
- 5.87
- Low
- 5.41
- High
- 5.58
- Volume
- 112
- Mudança diária
- 4.11%
- Mudança mensal
- -7.17%
- Mudança de 6 meses
- 36.19%
- Mudança anual
- -11.16%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh