КотировкиРазделы
Валюты / VTSI
Назад в Рынок акций США

VTSI: VirTra Inc

5.52 USD 0.21 (3.66%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VTSI за сегодня изменился на -3.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.41, а максимальная — 5.66.

Следите за динамикой VirTra Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VTSI

Дневной диапазон
5.41 5.66
Годовой диапазон
3.57 8.53
Предыдущее закрытие
5.73
Open
5.62
Bid
5.52
Ask
5.82
Low
5.41
High
5.66
Объем
93
Дневное изменение
-3.66%
Месячное изменение
-8.00%
6-месячное изменение
34.96%
Годовое изменение
-11.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.