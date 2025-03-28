Валюты / VTSI
VTSI: VirTra Inc
5.52 USD 0.21 (3.66%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VTSI за сегодня изменился на -3.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.41, а максимальная — 5.66.
Следите за динамикой VirTra Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.41 5.66
Годовой диапазон
3.57 8.53
- Предыдущее закрытие
- 5.73
- Open
- 5.62
- Bid
- 5.52
- Ask
- 5.82
- Low
- 5.41
- High
- 5.66
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- -3.66%
- Месячное изменение
- -8.00%
- 6-месячное изменение
- 34.96%
- Годовое изменение
- -11.96%
