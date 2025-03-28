通貨 / VTSI
VTSI: VirTra Inc
5.57 USD 0.22 (4.11%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VTSIの今日の為替レートは、4.11%変化しました。日中、通貨は1あたり5.41の安値と5.58の高値で取引されました。
VirTra Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
5.41 5.58
1年のレンジ
3.57 8.53
- 以前の終値
- 5.35
- 始値
- 5.41
- 買値
- 5.57
- 買値
- 5.87
- 安値
- 5.41
- 高値
- 5.58
- 出来高
- 112
- 1日の変化
- 4.11%
- 1ヶ月の変化
- -7.17%
- 6ヶ月の変化
- 36.19%
- 1年の変化
- -11.16%
