VTSI: VirTra Inc

5.37 USD 0.20 (3.59%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VTSI ha avuto una variazione del -3.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.37 e ad un massimo di 5.56.

Segui le dinamiche di VirTra Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.37 5.56
Intervallo Annuale
3.57 8.53
Chiusura Precedente
5.57
Apertura
5.52
Bid
5.37
Ask
5.67
Minimo
5.37
Massimo
5.56
Volume
123
Variazione giornaliera
-3.59%
Variazione Mensile
-10.50%
Variazione Semestrale
31.30%
Variazione Annuale
-14.35%
21 settembre, domenica