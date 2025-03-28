Valute / VTSI
VTSI: VirTra Inc
5.37 USD 0.20 (3.59%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VTSI ha avuto una variazione del -3.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.37 e ad un massimo di 5.56.
Segui le dinamiche di VirTra Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
5.37 5.56
Intervallo Annuale
3.57 8.53
- Chiusura Precedente
- 5.57
- Apertura
- 5.52
- Bid
- 5.37
- Ask
- 5.67
- Minimo
- 5.37
- Massimo
- 5.56
- Volume
- 123
- Variazione giornaliera
- -3.59%
- Variazione Mensile
- -10.50%
- Variazione Semestrale
- 31.30%
- Variazione Annuale
- -14.35%
21 settembre, domenica