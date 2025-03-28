KurseKategorien
Währungen / VTSI
Zurück zum Aktien

VTSI: VirTra Inc

5.44 USD 0.13 (2.33%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VTSI hat sich für heute um -2.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.41 bis zu einem Hoch von 5.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die VirTra Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VTSI News

Tagesspanne
5.41 5.56
Jahresspanne
3.57 8.53
Vorheriger Schlusskurs
5.57
Eröffnung
5.52
Bid
5.44
Ask
5.74
Tief
5.41
Hoch
5.56
Volumen
60
Tagesänderung
-2.33%
Monatsänderung
-9.33%
6-Monatsänderung
33.01%
Jahresänderung
-13.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K