Moedas / VNDA
VNDA: Vanda Pharmaceuticals Inc
4.51 USD 0.12 (2.73%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VNDA para hoje mudou para 2.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.40 e o mais alto foi 4.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanda Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VNDA Notícias
- Vanda Pharmaceuticals at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Innovation
- Vanda at Cantor Global: Strategic Growth Amid Challenges
- Vanda: Next Phase Of Fanapt Growth Might Be With Bysanti Advancement (NASDAQ:VNDA)
- Vanda Pharmaceuticals stock rises after FDA orphan drug designation
- Vanda seeks FDA commissioner review of hetlioz generic approvals
- Vanda Pharmaceuticals stock rises after court victory against FDA
- Vanda Pharmaceuticals shares rise after court overturns FDA denial
- Vanda Pharmaceuticals wins court battle against FDA over jet lag drug
- Vanda Pharmaceuticals (VNDA) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Vanda earnings missed by $0.17, revenue fell short of estimates
- Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Voice actors push back as AI threatens dubbing industry
- Meme stock surge underlines market froth, mostly centred on retail investors
- Highly shorted Krispy Kreme, GoPro jump as meme stock rally continues
- Legend Biotech (LEGN) Surges 6.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Analysis-Institutional investors warm to crypto but demand still nascent
- AnaptysBio: Potential Promise, But Some Cause For Skepticism (NASDAQ:ANAB)
- Tonix Pharmaceuticals: Big Risk, Bigger Reward - Initiating With A Buy (NASDAQ:TNXP)
- Vanda Pharmaceuticals Announces First Patient Dosed in a Trial Evaluating VCA-894A in Charcot-Marie-Tooth disease Type 2S
- Retail traders scooped up Tesla as Trump-Musk spat hit stock
- Guggenheim raises AnaptysBio stock target to $90, maintains Buy
- Vanda Pharmaceuticals Announces Presentation at 2025 ASCP Annual Meeting
- Wolfe Research maintains Outperform on AnaptysBio shares, $25 target
- Vanda Pharmaceuticals Announces Participation in the Mizuho Neuro & Ophthalmology Summit 2025
Faixa diária
4.40 4.53
Faixa anual
3.81 5.55
- Fechamento anterior
- 4.39
- Open
- 4.40
- Bid
- 4.51
- Ask
- 4.81
- Low
- 4.40
- High
- 4.53
- Volume
- 396
- Mudança diária
- 2.73%
- Mudança mensal
- -4.04%
- Mudança de 6 meses
- -2.80%
- Mudança anual
- 0.22%
