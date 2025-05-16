通貨 / VNDA
VNDA: Vanda Pharmaceuticals Inc
4.52 USD 0.13 (2.96%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VNDAの今日の為替レートは、2.96%変化しました。日中、通貨は1あたり4.40の安値と4.53の高値で取引されました。
Vanda Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VNDA News
1日のレンジ
4.40 4.53
1年のレンジ
3.81 5.55
- 以前の終値
- 4.39
- 始値
- 4.40
- 買値
- 4.52
- 買値
- 4.82
- 安値
- 4.40
- 高値
- 4.53
- 出来高
- 546
- 1日の変化
- 2.96%
- 1ヶ月の変化
- -3.83%
- 6ヶ月の変化
- -2.59%
- 1年の変化
- 0.44%
