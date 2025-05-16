통화 / VNDA
VNDA: Vanda Pharmaceuticals Inc
4.49 USD 0.03 (0.66%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VNDA 환율이 오늘 -0.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.46이고 고가는 4.58이었습니다.
Vanda Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VNDA News
- Vanda Pharmaceuticals at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Innovation
- Vanda at Cantor Global: Strategic Growth Amid Challenges
- Vanda: Next Phase Of Fanapt Growth Might Be With Bysanti Advancement (NASDAQ:VNDA)
- Vanda Pharmaceuticals stock rises after FDA orphan drug designation
- Vanda seeks FDA commissioner review of hetlioz generic approvals
- Vanda Pharmaceuticals stock rises after court victory against FDA
- Vanda Pharmaceuticals shares rise after court overturns FDA denial
- Vanda Pharmaceuticals wins court battle against FDA over jet lag drug
- Vanda Pharmaceuticals (VNDA) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Vanda earnings missed by $0.17, revenue fell short of estimates
- Vanda Pharmaceuticals Announces First Patient Dosed in a Trial Evaluating VCA-894A in Charcot-Marie-Tooth disease Type 2S
- Vanda Pharmaceuticals Announces Presentation at 2025 ASCP Annual Meeting
- Vanda Pharmaceuticals Announces Participation in the Mizuho Neuro & Ophthalmology Summit 2025
일일 변동 비율
4.46 4.58
년간 변동
3.81 5.55
- 이전 종가
- 4.52
- 시가
- 4.53
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- 저가
- 4.46
- 고가
- 4.58
- 볼륨
- 612
- 일일 변동
- -0.66%
- 월 변동
- -4.47%
- 6개월 변동
- -3.23%
- 년간 변동율
- -0.22%
20 9월, 토요일