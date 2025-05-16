Валюты / VNDA
VNDA: Vanda Pharmaceuticals Inc
4.46 USD 0.08 (1.83%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VNDA за сегодня изменился на 1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.36, а максимальная — 4.49.
Следите за динамикой Vanda Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.36 4.49
Годовой диапазон
3.81 5.55
- Предыдущее закрытие
- 4.38
- Open
- 4.36
- Bid
- 4.46
- Ask
- 4.76
- Low
- 4.36
- High
- 4.49
- Объем
- 690
- Дневное изменение
- 1.83%
- Месячное изменение
- -5.11%
- 6-месячное изменение
- -3.88%
- Годовое изменение
- -0.89%
