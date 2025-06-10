Moedas / VHI
VHI: Valhi Inc
16.68 USD 0.43 (2.65%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VHI para hoje mudou para 2.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.29 e o mais alto foi 16.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Valhi Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VHI Notícias
Faixa diária
16.29 16.68
Faixa anual
14.12 41.66
- Fechamento anterior
- 16.25
- Open
- 16.29
- Bid
- 16.68
- Ask
- 16.98
- Low
- 16.29
- High
- 16.68
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 2.65%
- Mudança mensal
- 3.09%
- Mudança de 6 meses
- 4.25%
- Mudança anual
- -50.06%
