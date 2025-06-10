시세섹션
통화 / VHI
주식로 돌아가기

VHI: Valhi Inc

16.46 USD 0.29 (1.73%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

VHI 환율이 오늘 -1.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.28이고 고가는 16.72이었습니다.

Valhi Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VHI News

일일 변동 비율
16.28 16.72
년간 변동
14.12 41.66
이전 종가
16.75
시가
16.46
Bid
16.46
Ask
16.76
저가
16.28
고가
16.72
볼륨
7
일일 변동
-1.73%
월 변동
1.73%
6개월 변동
2.88%
년간 변동율
-50.72%
20 9월, 토요일