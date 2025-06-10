クォートセクション
通貨 / VHI
VHI: Valhi Inc

16.75 USD 0.50 (3.08%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VHIの今日の為替レートは、3.08%変化しました。日中、通貨は1あたり16.29の安値と16.99の高値で取引されました。

Valhi Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.29 16.99
1年のレンジ
14.12 41.66
以前の終値
16.25
始値
16.29
買値
16.75
買値
17.05
安値
16.29
高値
16.99
出来高
10
1日の変化
3.08%
1ヶ月の変化
3.52%
6ヶ月の変化
4.69%
1年の変化
-49.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K