通貨 / VHI
VHI: Valhi Inc
16.75 USD 0.50 (3.08%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VHIの今日の為替レートは、3.08%変化しました。日中、通貨は1あたり16.29の安値と16.99の高値で取引されました。
Valhi Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
16.29 16.99
1年のレンジ
14.12 41.66
- 以前の終値
- 16.25
- 始値
- 16.29
- 買値
- 16.75
- 買値
- 17.05
- 安値
- 16.29
- 高値
- 16.99
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- 3.08%
- 1ヶ月の変化
- 3.52%
- 6ヶ月の変化
- 4.69%
- 1年の変化
- -49.85%
