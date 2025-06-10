KurseKategorien
VHI: Valhi Inc

16.75 USD 0.50 (3.08%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VHI hat sich für heute um 3.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.29 bis zu einem Hoch von 16.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Valhi Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
16.29 16.99
Jahresspanne
14.12 41.66
Vorheriger Schlusskurs
16.25
Eröffnung
16.29
Bid
16.75
Ask
17.05
Tief
16.29
Hoch
16.99
Volumen
10
Tagesänderung
3.08%
Monatsänderung
3.52%
6-Monatsänderung
4.69%
Jahresänderung
-49.85%
