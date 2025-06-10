Währungen / VHI
VHI: Valhi Inc
16.75 USD 0.50 (3.08%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VHI hat sich für heute um 3.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.29 bis zu einem Hoch von 16.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Valhi Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VHI News
- RBC Capital startet Coverage für VitalHub mit "Outperform" und Kursziel von 15 C$/n
- RBC Capital initiates VitalHub stock with Outperform rating, Cdn$15 target
- VitalHub stock price target raised to C$15 by Raymond James
- Valhi (VHI) Q2 EPS Drops 96%
- Valhi (VHI) Stock: End Markets Were Looking Weak
- Raymond James raises VitalHub stock price target to C$14.50 on Novari acquisition
- VitalHub Completes Acquisition of Induction
- VitalHub Files Preliminary Base Shelf Prospectus
- Great Long-Term Return Compounders: Which Ones Are Next
- Donville Kent Asset Management June 2025 Commentary
- National Bank Financial sets VitalHub stock target at C$14
Tagesspanne
16.29 16.99
Jahresspanne
14.12 41.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.25
- Eröffnung
- 16.29
- Bid
- 16.75
- Ask
- 17.05
- Tief
- 16.29
- Hoch
- 16.99
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 3.08%
- Monatsänderung
- 3.52%
- 6-Monatsänderung
- 4.69%
- Jahresänderung
- -49.85%
