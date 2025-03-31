Moedas / VERO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VERO: Venus Concept Inc
2.34 USD 0.02 (0.85%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VERO para hoje mudou para -0.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.31 e o mais alto foi 2.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Venus Concept Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VERO Notícias
- Venus Concept extends loan maturity and receives liquidity waivers
- Smith & Nephew appoints Dr Garheng Kong as non-executive director
- Venus Concept secures additional $2 million in bridge financing
- Earnings call transcript: Venus Concept Q2 2025 reveals strategic shifts
- Venus Concept Sells Venus Hair Unit
- Venus Concept reduces debt through note exchange with Madryn
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Venus Concept Announces Closing of Up To $3.45 Million Registered Direct Offering Priced At-The-Market Under Nasdaq Rules
- Venus Concept Stock Is Soaring On Friday - Here's Why - Venus Concept (NASDAQ:VERO)
- Crude Oil Gains 2%; ABM Industries Shares Plunge After Q2 Results - ABM Indus (NYSE:ABM), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Venus Concept secures $1.15 million in direct offering
- Dow Jumps Over 500 Points; Nonfarm Payrolls Top Estimates - Davis Commodities (NASDAQ:DTCK), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Venus Concept sells hair business to MHG for $20 million
- venus concept secures loan agreement amendments to improve liquidity
- Venus Concept secures additional $2 million financing
- Venus Concept Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Crude Oil Falls Over 4%; Keros Therapeutics Shares Jump - CarMax (NYSE:KMX), Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- Dow Tumbles Over 800 Points; US Inflation Rate Falls In March - Damon (NASDAQ:DMN), Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- VERO, X, RDW, AAPL, TSLA: Top 5 Trending Stocks Today - Apple (NASDAQ:AAPL), Redwire (NYSE:RDW)
- Venus Concept Shares Tripled On Wednesday: Here's What Happened - Venus Concept (NASDAQ:VERO)
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Venus Concept Inc. (VERO) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Faixa diária
2.31 2.37
Faixa anual
0.26 14.49
- Fechamento anterior
- 2.36
- Open
- 2.32
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Low
- 2.31
- High
- 2.37
- Volume
- 30
- Mudança diária
- -0.85%
- Mudança mensal
- 4.00%
- Mudança de 6 meses
- -12.03%
- Mudança anual
- 283.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh