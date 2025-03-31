QuotazioniSezioni
VERO: Venus Concept Inc

2.29 USD 0.05 (2.14%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VERO ha avuto una variazione del -2.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.28 e ad un massimo di 2.36.

Segui le dinamiche di Venus Concept Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.28 2.36
Intervallo Annuale
0.26 14.49
Chiusura Precedente
2.34
Apertura
2.34
Bid
2.29
Ask
2.59
Minimo
2.28
Massimo
2.36
Volume
39
Variazione giornaliera
-2.14%
Variazione Mensile
1.78%
Variazione Semestrale
-13.91%
Variazione Annuale
275.41%
21 settembre, domenica