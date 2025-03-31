Valute / VERO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VERO: Venus Concept Inc
2.29 USD 0.05 (2.14%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VERO ha avuto una variazione del -2.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.28 e ad un massimo di 2.36.
Segui le dinamiche di Venus Concept Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VERO News
- Venus Concept extends loan maturity and receives liquidity waivers
- Smith & Nephew appoints Dr Garheng Kong as non-executive director
- Venus Concept secures additional $2 million in bridge financing
- Earnings call transcript: Venus Concept Q2 2025 reveals strategic shifts
- Venus Concept Sells Venus Hair Unit
- Venus Concept reduces debt through note exchange with Madryn
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Venus Concept Announces Closing of Up To $3.45 Million Registered Direct Offering Priced At-The-Market Under Nasdaq Rules
- Venus Concept Stock Is Soaring On Friday - Here's Why - Venus Concept (NASDAQ:VERO)
- Crude Oil Gains 2%; ABM Industries Shares Plunge After Q2 Results - ABM Indus (NYSE:ABM), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Venus Concept secures $1.15 million in direct offering
- Dow Jumps Over 500 Points; Nonfarm Payrolls Top Estimates - Davis Commodities (NASDAQ:DTCK), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Venus Concept sells hair business to MHG for $20 million
- venus concept secures loan agreement amendments to improve liquidity
- Venus Concept secures additional $2 million financing
- Venus Concept Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Crude Oil Falls Over 4%; Keros Therapeutics Shares Jump - CarMax (NYSE:KMX), Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- Dow Tumbles Over 800 Points; US Inflation Rate Falls In March - Damon (NASDAQ:DMN), Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- VERO, X, RDW, AAPL, TSLA: Top 5 Trending Stocks Today - Apple (NASDAQ:AAPL), Redwire (NYSE:RDW)
- Venus Concept Shares Tripled On Wednesday: Here's What Happened - Venus Concept (NASDAQ:VERO)
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Venus Concept Inc. (VERO) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.28 2.36
Intervallo Annuale
0.26 14.49
- Chiusura Precedente
- 2.34
- Apertura
- 2.34
- Bid
- 2.29
- Ask
- 2.59
- Minimo
- 2.28
- Massimo
- 2.36
- Volume
- 39
- Variazione giornaliera
- -2.14%
- Variazione Mensile
- 1.78%
- Variazione Semestrale
- -13.91%
- Variazione Annuale
- 275.41%
21 settembre, domenica