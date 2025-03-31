クォートセクション
通貨 / VERO
VERO: Venus Concept Inc

2.34 USD 0.02 (0.85%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VEROの今日の為替レートは、-0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり2.31の安値と2.37の高値で取引されました。

Venus Concept Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.31 2.37
1年のレンジ
0.26 14.49
以前の終値
2.36
始値
2.32
買値
2.34
買値
2.64
安値
2.31
高値
2.37
出来高
30
1日の変化
-0.85%
1ヶ月の変化
4.00%
6ヶ月の変化
-12.03%
1年の変化
283.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K