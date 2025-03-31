通貨 / VERO
VERO: Venus Concept Inc
2.34 USD 0.02 (0.85%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VEROの今日の為替レートは、-0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり2.31の安値と2.37の高値で取引されました。
Venus Concept Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VERO News
- Venus Concept extends loan maturity and receives liquidity waivers
- Smith & Nephew appoints Dr Garheng Kong as non-executive director
- Venus Concept secures additional $2 million in bridge financing
- Earnings call transcript: Venus Concept Q2 2025 reveals strategic shifts
- Venus Concept Sells Venus Hair Unit
- Venus Concept reduces debt through note exchange with Madryn
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Venus Concept Announces Closing of Up To $3.45 Million Registered Direct Offering Priced At-The-Market Under Nasdaq Rules
- Venus Concept Stock Is Soaring On Friday - Here's Why - Venus Concept (NASDAQ:VERO)
- Crude Oil Gains 2%; ABM Industries Shares Plunge After Q2 Results - ABM Indus (NYSE:ABM), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Venus Concept secures $1.15 million in direct offering
- Dow Jumps Over 500 Points; Nonfarm Payrolls Top Estimates - Davis Commodities (NASDAQ:DTCK), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Venus Concept sells hair business to MHG for $20 million
- venus concept secures loan agreement amendments to improve liquidity
- Venus Concept secures additional $2 million financing
- Venus Concept Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Crude Oil Falls Over 4%; Keros Therapeutics Shares Jump - CarMax (NYSE:KMX), Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- Dow Tumbles Over 800 Points; US Inflation Rate Falls In March - Damon (NASDAQ:DMN), Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- VERO, X, RDW, AAPL, TSLA: Top 5 Trending Stocks Today - Apple (NASDAQ:AAPL), Redwire (NYSE:RDW)
- Venus Concept Shares Tripled On Wednesday: Here's What Happened - Venus Concept (NASDAQ:VERO)
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Venus Concept Inc. (VERO) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
1日のレンジ
2.31 2.37
1年のレンジ
0.26 14.49
- 以前の終値
- 2.36
- 始値
- 2.32
- 買値
- 2.34
- 買値
- 2.64
- 安値
- 2.31
- 高値
- 2.37
- 出来高
- 30
- 1日の変化
- -0.85%
- 1ヶ月の変化
- 4.00%
- 6ヶ月の変化
- -12.03%
- 1年の変化
- 283.61%
