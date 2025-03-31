Валюты / VERO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VERO: Venus Concept Inc
2.33 USD 0.05 (2.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VERO за сегодня изменился на 2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.29, а максимальная — 2.38.
Следите за динамикой Venus Concept Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VERO
- Venus Concept extends loan maturity and receives liquidity waivers
- Smith & Nephew appoints Dr Garheng Kong as non-executive director
- Venus Concept secures additional $2 million in bridge financing
- Earnings call transcript: Venus Concept Q2 2025 reveals strategic shifts
- Venus Concept Sells Venus Hair Unit
- Venus Concept reduces debt through note exchange with Madryn
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Venus Concept Announces Closing of Up To $3.45 Million Registered Direct Offering Priced At-The-Market Under Nasdaq Rules
- Venus Concept Stock Is Soaring On Friday - Here's Why - Venus Concept (NASDAQ:VERO)
- Crude Oil Gains 2%; ABM Industries Shares Plunge After Q2 Results - ABM Indus (NYSE:ABM), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Venus Concept secures $1.15 million in direct offering
- Dow Jumps Over 500 Points; Nonfarm Payrolls Top Estimates - Davis Commodities (NASDAQ:DTCK), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Venus Concept sells hair business to MHG for $20 million
- venus concept secures loan agreement amendments to improve liquidity
- Venus Concept secures additional $2 million financing
- Venus Concept Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Crude Oil Falls Over 4%; Keros Therapeutics Shares Jump - CarMax (NYSE:KMX), Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- Dow Tumbles Over 800 Points; US Inflation Rate Falls In March - Damon (NASDAQ:DMN), Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- VERO, X, RDW, AAPL, TSLA: Top 5 Trending Stocks Today - Apple (NASDAQ:AAPL), Redwire (NYSE:RDW)
- Venus Concept Shares Tripled On Wednesday: Here's What Happened - Venus Concept (NASDAQ:VERO)
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Venus Concept Inc. (VERO) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Дневной диапазон
2.29 2.38
Годовой диапазон
0.26 14.49
- Предыдущее закрытие
- 2.28
- Open
- 2.38
- Bid
- 2.33
- Ask
- 2.63
- Low
- 2.29
- High
- 2.38
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 2.19%
- Месячное изменение
- 3.56%
- 6-месячное изменение
- -12.41%
- Годовое изменение
- 281.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.