货币 / VERO
VERO: Venus Concept Inc
2.36 USD 0.03 (1.29%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VERO汇率已更改1.29%。当日，交易品种以低点2.35和高点2.36进行交易。
关注Venus Concept Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VERO新闻
- Venus Concept extends loan maturity and receives liquidity waivers
- Smith & Nephew appoints Dr Garheng Kong as non-executive director
- Venus Concept secures additional $2 million in bridge financing
- Earnings call transcript: Venus Concept Q2 2025 reveals strategic shifts
- Venus Concept Sells Venus Hair Unit
- Venus Concept reduces debt through note exchange with Madryn
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Venus Concept Announces Closing of Up To $3.45 Million Registered Direct Offering Priced At-The-Market Under Nasdaq Rules
- Venus Concept Stock Is Soaring On Friday - Here's Why - Venus Concept (NASDAQ:VERO)
- Crude Oil Gains 2%; ABM Industries Shares Plunge After Q2 Results - ABM Indus (NYSE:ABM), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Venus Concept secures $1.15 million in direct offering
- Dow Jumps Over 500 Points; Nonfarm Payrolls Top Estimates - Davis Commodities (NASDAQ:DTCK), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Venus Concept sells hair business to MHG for $20 million
- venus concept secures loan agreement amendments to improve liquidity
- Venus Concept secures additional $2 million financing
- Venus Concept Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Crude Oil Falls Over 4%; Keros Therapeutics Shares Jump - CarMax (NYSE:KMX), Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- Dow Tumbles Over 800 Points; US Inflation Rate Falls In March - Damon (NASDAQ:DMN), Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- VERO, X, RDW, AAPL, TSLA: Top 5 Trending Stocks Today - Apple (NASDAQ:AAPL), Redwire (NYSE:RDW)
- Venus Concept Shares Tripled On Wednesday: Here's What Happened - Venus Concept (NASDAQ:VERO)
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Venus Concept Inc. (VERO) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
日范围
2.35 2.36
年范围
0.26 14.49
- 前一天收盘价
- 2.33
- 开盘价
- 2.35
- 卖价
- 2.36
- 买价
- 2.66
- 最低价
- 2.35
- 最高价
- 2.36
- 交易量
- 3
- 日变化
- 1.29%
- 月变化
- 4.89%
- 6个月变化
- -11.28%
- 年变化
- 286.89%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值