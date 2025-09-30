- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UYSCR: UY Scuti Acquisition Corp.
A taxa do UYSCR para hoje mudou para 8.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2300 e o mais alto foi 0.3499.
Veja a dinâmica do par de moedas UY Scuti Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de UYSCR hoje?
Hoje UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCR) está avaliado em 0.2700. O instrumento é negociado dentro de 8.00%, o fechamento de ontem foi 0.2500, e o volume de negociação atingiu 37. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de UYSCR em tempo real.
As ações de UY Scuti Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente UY Scuti Acquisition Corp. está avaliado em 0.2700. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.00% e USD. Monitore os movimentos de UYSCR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de UYSCR?
Você pode comprar ações de UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCR) pelo preço atual 0.2700. Ordens geralmente são executadas perto de 0.2700 ou 0.2730, enquanto 37 e -22.84% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de UYSCR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de UYSCR?
Investir em UY Scuti Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 0.1800 - 0.3499 e o preço atual 0.2700. Muitos comparam 28.51% e 8.00% antes de enviar ordens em 0.2700 ou 0.2730. Estude as mudanças diárias de preço de UYSCR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações UY Scuti Acquisition Corp.?
O maior preço de UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCR) no último ano foi 0.3499. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1800 - 0.3499, e a comparação com 0.2500 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de UY Scuti Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações UY Scuti Acquisition Corp.?
O menor preço de UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCR) no ano foi 0.1800. A comparação com o preço atual 0.2700 e 0.1800 - 0.3499 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de UYSCR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de UYSCR?
No passado UY Scuti Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2500 e 8.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.2500
- Open
- 0.3499
- Bid
- 0.2700
- Ask
- 0.2730
- Low
- 0.2300
- High
- 0.3499
- Volume
- 37
- Mudança diária
- 8.00%
- Mudança mensal
- 28.51%
- Mudança de 6 meses
- 8.00%
- Mudança anual
- 8.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4