クォートセクション
通貨 / UYSCR
株に戻る

UYSCR: UY Scuti Acquisition Corp.

0.2700 USD 0.0200 (8.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UYSCRの今日の為替レートは、8.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2300の安値と0.3499の高値で取引されました。

UY Scuti Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

UYSCR株の現在の価格は？

UY Scuti Acquisition Corp.の株価は本日0.2700です。8.00%内で取引され、前日の終値は0.2500、取引量は37に達しました。UYSCRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

UY Scuti Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？

UY Scuti Acquisition Corp.の現在の価格は0.2700です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.00%やUSDにも注目します。UYSCRの動きはライブチャートで確認できます。

UYSCR株を買う方法は？

UY Scuti Acquisition Corp.の株は現在0.2700で購入可能です。注文は通常0.2700または0.2730付近で行われ、37や-22.84%が市場の動きを示します。UYSCRの最新情報はライブチャートで確認できます。

UYSCR株に投資する方法は？

UY Scuti Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅0.1800 - 0.3499と現在の0.2700を考慮します。注文は多くの場合0.2700や0.2730で行われる前に、28.51%や8.00%と比較されます。UYSCRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

UY Scuti Acquisition Corp.の株の最高値は？

UY Scuti Acquisition Corp.の過去1年の最高値は0.3499でした。0.1800 - 0.3499内で株価は大きく変動し、0.2500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。UY Scuti Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

UY Scuti Acquisition Corp.の株の最低値は？

UY Scuti Acquisition Corp.(UYSCR)の年間最安値は0.1800でした。現在の0.2700や0.1800 - 0.3499と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。UYSCRの動きはライブチャートで確認できます。

UYSCRの株式分割はいつ行われましたか？

UY Scuti Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2500、8.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.2300 0.3499
1年のレンジ
0.1800 0.3499
以前の終値
0.2500
始値
0.3499
買値
0.2700
買値
0.2730
安値
0.2300
高値
0.3499
出来高
37
1日の変化
8.00%
1ヶ月の変化
28.51%
6ヶ月の変化
8.00%
1年の変化
8.00%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4