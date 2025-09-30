CotationsSections
UYSCR
UYSCR: UY Scuti Acquisition Corp.

0.2700 USD 0.0200 (8.00%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UYSCR a changé de 8.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2300 et à un maximum de 0.3499.

Suivez la dynamique UY Scuti Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action UYSCR aujourd'hui ?

L'action UY Scuti Acquisition Corp. est cotée à 0.2700 aujourd'hui. Elle se négocie dans 8.00%, a clôturé hier à 0.2500 et son volume d'échange a atteint 37. Le graphique en temps réel du cours de UYSCR présente ces mises à jour.

L'action UY Scuti Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?

UY Scuti Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 0.2700. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de UYSCR.

Comment acheter des actions UYSCR ?

Vous pouvez acheter des actions UY Scuti Acquisition Corp. au cours actuel de 0.2700. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.2700 ou de 0.2730, le 37 et le -22.84% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de UYSCR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action UYSCR ?

Investir dans UY Scuti Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1800 - 0.3499 et le prix actuel 0.2700. Beaucoup comparent 28.51% et 8.00% avant de passer des ordres à 0.2700 ou 0.2730. Consultez le graphique du cours de UYSCR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action UY Scuti Acquisition Corp. ?

Le cours le plus élevé de UY Scuti Acquisition Corp. l'année dernière était 0.3499. Au cours de 0.1800 - 0.3499, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2500 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de UY Scuti Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action UY Scuti Acquisition Corp. ?

Le cours le plus bas de UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCR) sur l'année a été 0.1800. Sa comparaison avec 0.2700 et 0.1800 - 0.3499 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de UYSCR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action UYSCR a-t-elle été divisée ?

UY Scuti Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2500 et 8.00% après les opérations sur titres.

Range quotidien
0.2300 0.3499
Range Annuel
0.1800 0.3499
Clôture Précédente
0.2500
Ouverture
0.3499
Bid
0.2700
Ask
0.2730
Plus Bas
0.2300
Plus Haut
0.3499
Volume
37
Changement quotidien
8.00%
Changement Mensuel
28.51%
Changement à 6 Mois
8.00%
Changement Annuel
8.00%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
Fcst
100.7
Prev
97.4