UYSCR: UY Scuti Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von UYSCR hat sich für heute um 8.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2300 bis zu einem Hoch von 0.3499 gehandelt.
Verfolgen Sie die UY Scuti Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von UYSCR heute?
Die Aktie von UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCR) notiert heute bei 0.2700. Sie wird innerhalb einer Spanne von 8.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2500 und das Handelsvolumen erreichte 37. Das Live-Chart von UYSCR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie UYSCR Dividenden?
UY Scuti Acquisition Corp. wird derzeit mit 0.2700 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von UYSCR zu verfolgen.
Wie kaufe ich UYSCR-Aktien?
Sie können Aktien von UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCR) zum aktuellen Kurs von 0.2700 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2700 oder 0.2730 platziert, während 37 und -22.84% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von UYSCR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in UYSCR-Aktien?
Bei einer Investition in UY Scuti Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 0.1800 - 0.3499 und der aktuelle Kurs 0.2700 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 28.51% und 8.00%, bevor sie Orders zu 0.2700 oder 0.2730 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von UYSCR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von UY Scuti Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCR) im vergangenen Jahr lag bei 0.3499. Innerhalb von 0.1800 - 0.3499 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2500 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von UY Scuti Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von UY Scuti Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCR) im Laufe des Jahres betrug 0.1800. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2700 und der Spanne 0.1800 - 0.3499 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von UYSCR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von UYSCR statt?
UY Scuti Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2500 und 8.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2500
- Eröffnung
- 0.3499
- Bid
- 0.2700
- Ask
- 0.2730
- Tief
- 0.2300
- Hoch
- 0.3499
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- 8.00%
- Monatsänderung
- 28.51%
- 6-Monatsänderung
- 8.00%
- Jahresänderung
- 8.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4