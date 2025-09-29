КотировкиРазделы
Валюты / UYSCR
Назад в Рынок акций США

UYSCR: UY Scuti Acquisition Corp.

0.2700 USD 0.0200 (8.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UYSCR за сегодня изменился на 8.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2300, а максимальная — 0.3499.

Следите за динамикой UY Scuti Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UYSCR сегодня?

UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCR) сегодня оценивается на уровне 0.2700. Инструмент торгуется в пределах 8.00%, вчерашнее закрытие составило 0.2500, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UYSCR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям UY Scuti Acquisition Corp.?

UY Scuti Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.2700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.00% и USD. Отслеживайте движения UYSCR на графике в реальном времени.

Как купить акции UYSCR?

Вы можете купить акции UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCR) по текущей цене 0.2700. Ордера обычно размещаются около 0.2700 или 0.2730, тогда как 37 и -22.84% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UYSCR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UYSCR?

Инвестирование в UY Scuti Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.1800 - 0.3499 и текущей цены 0.2700. Многие сравнивают 28.51% и 8.00% перед размещением ордеров на 0.2700 или 0.2730. Изучайте ежедневные изменения цены UYSCR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции UY Scuti Acquisition Corp.?

Самая высокая цена UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCR) за последний год составила 0.3499. Акции заметно колебались в пределах 0.1800 - 0.3499, сравнение с 0.2500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику UY Scuti Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции UY Scuti Acquisition Corp.?

Самая низкая цена UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCR) за год составила 0.1800. Сравнение с текущими 0.2700 и 0.1800 - 0.3499 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UYSCR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UYSCR?

В прошлом UY Scuti Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2500 и 8.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.2300 0.3499
Годовой диапазон
0.1800 0.3499
Предыдущее закрытие
0.2500
Open
0.3499
Bid
0.2700
Ask
0.2730
Low
0.2300
High
0.3499
Объем
37
Дневное изменение
8.00%
Месячное изменение
28.51%
6-месячное изменение
8.00%
Годовое изменение
8.00%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.