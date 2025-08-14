Moedas / UNG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UNG: United States Natural Gas Fund LP
12.68 USD 0.41 (3.13%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UNG para hoje mudou para -3.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.67 e o mais alto foi 13.02.
Veja a dinâmica do par de moedas United States Natural Gas Fund LP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNG Notícias
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- U.S. Natural Gas Steadies Near $3.10 As Output Declines Offset Weak Demand
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Short-Term Energy Outlook: September 2025
- Another Strong Week For Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- May World And Non-OPEC Oil Production
- OPEC+ Continues With Supply Hikes
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- June U.S. Oil Production New High
- U.S. Natural Gas Climbs Above $3 As Rally Tests Supply Headwinds (NG1:COM)
- The Commodities Feed: Oil Market Shifts Its Attention To OPEC+ Meeting
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- Commodities: Oil Rallies As Zelensky-Putin Meeting Looks Unlikely
- United States Natural Gas Fund releases July account statement
- Commodities: Jerome Powell Provides A Boost To Most Markets
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Commodities: Fading Optimism Over Ukraine Ceasefire Pushes Oil Higher
- Natural Gas Price Dips As Oversupply Weighs On Prices (NYSEARCA:UNG)
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Commodities: Sanctions Risk Eases Following Trump-Putin Summit
- Commodities: Oil Falls On Bearish Fundamentals, But Upside Risks Abound
Faixa diária
12.67 13.02
Faixa anual
11.71 24.33
- Fechamento anterior
- 13.09
- Open
- 13.00
- Bid
- 12.68
- Ask
- 12.98
- Low
- 12.67
- High
- 13.02
- Volume
- 4.073 K
- Mudança diária
- -3.13%
- Mudança mensal
- 1.93%
- Mudança de 6 meses
- -39.96%
- Mudança anual
- -22.02%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh