UNG: United States Natural Gas Fund LP

13.22 USD 0.32 (2.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UNG за сегодня изменился на 2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.96, а максимальная — 13.27.

Следите за динамикой United States Natural Gas Fund LP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости UNG

Дневной диапазон
12.96 13.27
Годовой диапазон
11.71 24.33
Предыдущее закрытие
12.90
Open
13.02
Bid
13.22
Ask
13.52
Low
12.96
High
13.27
Объем
3.699 K
Дневное изменение
2.48%
Месячное изменение
6.27%
6-месячное изменение
-37.41%
Годовое изменение
-18.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.