Валюты / UNG
UNG: United States Natural Gas Fund LP
13.22 USD 0.32 (2.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UNG за сегодня изменился на 2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.96, а максимальная — 13.27.
Следите за динамикой United States Natural Gas Fund LP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UNG
Дневной диапазон
12.96 13.27
Годовой диапазон
11.71 24.33
- Предыдущее закрытие
- 12.90
- Open
- 13.02
- Bid
- 13.22
- Ask
- 13.52
- Low
- 12.96
- High
- 13.27
- Объем
- 3.699 K
- Дневное изменение
- 2.48%
- Месячное изменение
- 6.27%
- 6-месячное изменение
- -37.41%
- Годовое изменение
- -18.70%
