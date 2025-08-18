Währungen / UNG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UNG: United States Natural Gas Fund LP
12.56 USD 0.10 (0.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UNG hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.50 bis zu einem Hoch von 12.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die United States Natural Gas Fund LP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNG News
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- U.S. Natural Gas Steadies Near $3.10 As Output Declines Offset Weak Demand
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Short-Term Energy Outlook: September 2025
- Another Strong Week For Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- May World And Non-OPEC Oil Production
- OPEC+ Continues With Supply Hikes
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- June U.S. Oil Production New High
- U.S. Natural Gas Climbs Above $3 As Rally Tests Supply Headwinds (NG1:COM)
- The Commodities Feed: Oil Market Shifts Its Attention To OPEC+ Meeting
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- Commodities: Oil Rallies As Zelensky-Putin Meeting Looks Unlikely
- United States Natural Gas Fund releases July account statement
- Commodities: Jerome Powell Provides A Boost To Most Markets
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Commodities: Fading Optimism Over Ukraine Ceasefire Pushes Oil Higher
- Natural Gas Price Dips As Oversupply Weighs On Prices (NYSEARCA:UNG)
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Commodities: Sanctions Risk Eases Following Trump-Putin Summit
Tagesspanne
12.50 12.67
Jahresspanne
11.71 24.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.66
- Eröffnung
- 12.51
- Bid
- 12.56
- Ask
- 12.86
- Tief
- 12.50
- Hoch
- 12.67
- Volumen
- 1.814 K
- Tagesänderung
- -0.79%
- Monatsänderung
- 0.96%
- 6-Monatsänderung
- -40.53%
- Jahresänderung
- -22.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K