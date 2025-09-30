- Visão do mercado
TWO-PA: Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating
A taxa do TWO-PA para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.73 e o mais alto foi 23.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TWO-PA hoje?
Hoje Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating (TWO-PA) está avaliado em 23.75. O instrumento é negociado dentro de -0.08%, o fechamento de ontem foi 23.77, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TWO-PA em tempo real.
As ações de Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating pagam dividendos?
Atualmente Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating está avaliado em 23.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.22% e USD. Monitore os movimentos de TWO-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TWO-PA?
Você pode comprar ações de Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating (TWO-PA) pelo preço atual 23.75. Ordens geralmente são executadas perto de 23.75 ou 24.05, enquanto 14 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TWO-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TWO-PA?
Investir em Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating envolve considerar a faixa anual 22.62 - 23.95 e o preço atual 23.75. Muitos comparam 2.59% e 3.22% antes de enviar ordens em 23.75 ou 24.05. Estude as mudanças diárias de preço de TWO-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
O maior preço de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PA) no último ano foi 23.95. As ações oscilaram bastante dentro de 22.62 - 23.95, e a comparação com 23.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
O menor preço de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PA) no ano foi 22.62. A comparação com o preço atual 23.75 e 22.62 - 23.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TWO-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TWO-PA?
No passado Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.77 e 3.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.77
- Open
- 23.73
- Bid
- 23.75
- Ask
- 24.05
- Low
- 23.73
- High
- 23.76
- Volume
- 14
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 2.59%
- Mudança de 6 meses
- 3.22%
- Mudança anual
- 3.22%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4