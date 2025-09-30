CotaçõesSeções
TWO-PA
TWO-PA: Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating

23.75 USD 0.02 (0.08%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TWO-PA para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.73 e o mais alto foi 23.76.

Veja a dinâmica do par de moedas Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TWO-PA hoje?

Hoje Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating (TWO-PA) está avaliado em 23.75. O instrumento é negociado dentro de -0.08%, o fechamento de ontem foi 23.77, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TWO-PA em tempo real.

As ações de Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating pagam dividendos?

Atualmente Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating está avaliado em 23.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.22% e USD. Monitore os movimentos de TWO-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TWO-PA?

Você pode comprar ações de Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating (TWO-PA) pelo preço atual 23.75. Ordens geralmente são executadas perto de 23.75 ou 24.05, enquanto 14 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TWO-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TWO-PA?

Investir em Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating envolve considerar a faixa anual 22.62 - 23.95 e o preço atual 23.75. Muitos comparam 2.59% e 3.22% antes de enviar ordens em 23.75 ou 24.05. Estude as mudanças diárias de preço de TWO-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?

O maior preço de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PA) no último ano foi 23.95. As ações oscilaram bastante dentro de 22.62 - 23.95, e a comparação com 23.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?

O menor preço de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PA) no ano foi 22.62. A comparação com o preço atual 23.75 e 22.62 - 23.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TWO-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TWO-PA?

No passado Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.77 e 3.22% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.73 23.76
Faixa anual
22.62 23.95
Fechamento anterior
23.77
Open
23.73
Bid
23.75
Ask
24.05
Low
23.73
High
23.76
Volume
14
Mudança diária
-0.08%
Mudança mensal
2.59%
Mudança de 6 meses
3.22%
Mudança anual
3.22%
