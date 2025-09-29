クォートセクション
通貨 / TWO-PA
株に戻る

TWO-PA: Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating

23.75 USD 0.02 (0.08%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TWO-PAの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり23.73の安値と23.76の高値で取引されました。

Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

TWO-PA株の現在の価格は？

Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating の株価は本日23.75です。-0.08%内で取引され、前日の終値は23.77、取引量は14に達しました。TWO-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating の株は配当を出しますか？

Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating の現在の価格は23.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.22%やUSDにも注目します。TWO-PAの動きはライブチャートで確認できます。

TWO-PA株を買う方法は？

Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating の株は現在23.75で購入可能です。注文は通常23.75または24.05付近で行われ、14や0.08%が市場の動きを示します。TWO-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

TWO-PA株に投資する方法は？

Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating への投資では、年間の値幅22.62 - 23.95と現在の23.75を考慮します。注文は多くの場合23.75や24.05で行われる前に、2.59%や3.22%と比較されます。TWO-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株の最高値は？

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の過去1年の最高値は23.95でした。22.62 - 23.95内で株価は大きく変動し、23.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株の最低値は？

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.(TWO-PA)の年間最安値は22.62でした。現在の23.75や22.62 - 23.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TWO-PAの動きはライブチャートで確認できます。

TWO-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.77、3.22%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.73 23.76
1年のレンジ
22.62 23.95
以前の終値
23.77
始値
23.73
買値
23.75
買値
24.05
安値
23.73
高値
23.76
出来高
14
1日の変化
-0.08%
1ヶ月の変化
2.59%
6ヶ月の変化
3.22%
1年の変化
3.22%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待