- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TWO-PA: Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating
TWO-PAの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり23.73の安値と23.76の高値で取引されました。
Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
TWO-PA株の現在の価格は？
Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating の株価は本日23.75です。-0.08%内で取引され、前日の終値は23.77、取引量は14に達しました。TWO-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating の株は配当を出しますか？
Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating の現在の価格は23.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.22%やUSDにも注目します。TWO-PAの動きはライブチャートで確認できます。
TWO-PA株を買う方法は？
Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating の株は現在23.75で購入可能です。注文は通常23.75または24.05付近で行われ、14や0.08%が市場の動きを示します。TWO-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
TWO-PA株に投資する方法は？
Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating への投資では、年間の値幅22.62 - 23.95と現在の23.75を考慮します。注文は多くの場合23.75や24.05で行われる前に、2.59%や3.22%と比較されます。TWO-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株の最高値は？
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の過去1年の最高値は23.95でした。22.62 - 23.95内で株価は大きく変動し、23.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株の最低値は？
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.(TWO-PA)の年間最安値は22.62でした。現在の23.75や22.62 - 23.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TWO-PAの動きはライブチャートで確認できます。
TWO-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.77、3.22%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.77
- 始値
- 23.73
- 買値
- 23.75
- 買値
- 24.05
- 安値
- 23.73
- 高値
- 23.76
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- -0.08%
- 1ヶ月の変化
- 2.59%
- 6ヶ月の変化
- 3.22%
- 1年の変化
- 3.22%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前