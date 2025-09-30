- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TWO-PA: Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating
Le taux de change de TWO-PA a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.73 et à un maximum de 23.76.
Suivez la dynamique Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TWO-PA aujourd'hui ?
L'action Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating est cotée à 23.75 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.08%, a clôturé hier à 23.77 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de TWO-PA présente ces mises à jour.
L'action Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating verse-t-elle des dividendes ?
Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating est actuellement valorisé à 23.75. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TWO-PA.
Comment acheter des actions TWO-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating au cours actuel de 23.75. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.75 ou de 24.05, le 14 et le 0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TWO-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TWO-PA ?
Investir dans Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.62 - 23.95 et le prix actuel 23.75. Beaucoup comparent 2.59% et 3.22% avant de passer des ordres à 23.75 ou 24.05. Consultez le graphique du cours de TWO-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action TWO HARBORS INVESTMENT CORP. ?
Le cours le plus élevé de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. l'année dernière était 23.95. Au cours de 22.62 - 23.95, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.77 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action TWO HARBORS INVESTMENT CORP. ?
Le cours le plus bas de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PA) sur l'année a été 22.62. Sa comparaison avec 23.75 et 22.62 - 23.95 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TWO-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TWO-PA a-t-elle été divisée ?
Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.77 et 3.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.77
- Ouverture
- 23.73
- Bid
- 23.75
- Ask
- 24.05
- Plus Bas
- 23.73
- Plus Haut
- 23.76
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 2.59%
- Changement à 6 Mois
- 3.22%
- Changement Annuel
- 3.22%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4