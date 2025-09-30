- Übersicht
TWO-PA: Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating
Der Wechselkurs von TWO-PA hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.73 bis zu einem Hoch von 23.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TWO-PA heute?
Die Aktie von Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating (TWO-PA) notiert heute bei 23.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.77 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von TWO-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TWO-PA Dividenden?
Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating wird derzeit mit 23.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TWO-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich TWO-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating (TWO-PA) zum aktuellen Kurs von 23.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.75 oder 24.05 platziert, während 14 und 0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TWO-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TWO-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating müssen die jährliche Spanne 22.62 - 23.95 und der aktuelle Kurs 23.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.59% und 3.22%, bevor sie Orders zu 23.75 oder 24.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TWO-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Der höchste Kurs von TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PA) im vergangenen Jahr lag bei 23.95. Innerhalb von 22.62 - 23.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.77 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Der niedrigste Kurs von TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PA) im Laufe des Jahres betrug 22.62. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.75 und der Spanne 22.62 - 23.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TWO-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TWO-PA statt?
Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.77 und 3.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.77
- Eröffnung
- 23.73
- Bid
- 23.75
- Ask
- 24.05
- Tief
- 23.73
- Hoch
- 23.76
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- 2.59%
- 6-Monatsänderung
- 3.22%
- Jahresänderung
- 3.22%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4