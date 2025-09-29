- Обзор рынка
TWO-PA: Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating
Курс TWO-PA за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.73, а максимальная — 23.75.
Следите за динамикой Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TWO-PA сегодня?
Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating (TWO-PA) сегодня оценивается на уровне 23.75. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 23.77, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TWO-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating ?
Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating в настоящее время оценивается в 23.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.22% и USD. Отслеживайте движения TWO-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции TWO-PA?
Вы можете купить акции Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating (TWO-PA) по текущей цене 23.75. Ордера обычно размещаются около 23.75 или 24.05, тогда как 12 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TWO-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TWO-PA?
Инвестирование в Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating предполагает учет годового диапазона 22.62 - 23.95 и текущей цены 23.75. Многие сравнивают 2.59% и 3.22% перед размещением ордеров на 23.75 или 24.05. Изучайте ежедневные изменения цены TWO-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Самая высокая цена TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PA) за последний год составила 23.95. Акции заметно колебались в пределах 22.62 - 23.95, сравнение с 23.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Самая низкая цена TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PA) за год составила 22.62. Сравнение с текущими 23.75 и 22.62 - 23.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TWO-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TWO-PA?
В прошлом Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.77 и 3.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.77
- Open
- 23.73
- Bid
- 23.75
- Ask
- 24.05
- Low
- 23.73
- High
- 23.75
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 2.59%
- 6-месячное изменение
- 3.22%
- Годовое изменение
- 3.22%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%