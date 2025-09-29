КотировкиРазделы
Валюты / TWO-PA
Назад в Рынок акций США

TWO-PA: Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating

23.75 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TWO-PA за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.73, а максимальная — 23.75.

Следите за динамикой Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TWO-PA сегодня?

Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating (TWO-PA) сегодня оценивается на уровне 23.75. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 23.77, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TWO-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating ?

Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating в настоящее время оценивается в 23.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.22% и USD. Отслеживайте движения TWO-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции TWO-PA?

Вы можете купить акции Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating (TWO-PA) по текущей цене 23.75. Ордера обычно размещаются около 23.75 или 24.05, тогда как 12 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TWO-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TWO-PA?

Инвестирование в Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating предполагает учет годового диапазона 22.62 - 23.95 и текущей цены 23.75. Многие сравнивают 2.59% и 3.22% перед размещением ордеров на 23.75 или 24.05. Изучайте ежедневные изменения цены TWO-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?

Самая высокая цена TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PA) за последний год составила 23.95. Акции заметно колебались в пределах 22.62 - 23.95, сравнение с 23.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?

Самая низкая цена TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PA) за год составила 22.62. Сравнение с текущими 23.75 и 22.62 - 23.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TWO-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TWO-PA?

В прошлом Two Harbors Investments Corp 8.125% Series A Fixed-to-Floating проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.77 и 3.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.73 23.75
Годовой диапазон
22.62 23.95
Предыдущее закрытие
23.77
Open
23.73
Bid
23.75
Ask
24.05
Low
23.73
High
23.75
Объем
12
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
2.59%
6-месячное изменение
3.22%
Годовое изменение
3.22%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.