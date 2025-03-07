Moedas / TUSK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TUSK: Mammoth Energy Services Inc
2.34 USD 0.04 (1.74%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TUSK para hoje mudou para 1.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.33 e o mais alto foi 2.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Mammoth Energy Services Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TUSK Notícias
- Mammoth Energy Stock: Profitability In Sight, Focus On Aviation (NASDAQ:TUSK)
- Earnings call transcript: Mammoth Energy Q2 2025 sees revenue miss, stock rises
- Mammoth Energy (TUSK) Q2 2025 Earnings Transcript
- Mammoth Energy (TUSK) Q2 Loss Down 77%
- Mammoth Energy Services earnings beat by $0.24, revenue fell short of estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Mammoth Energy Services appoints Phil Lancaster to board as director
- Mammoth Energy shareholders approve board members and executive pay
- Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK): A Bull Case Theory
- Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Mammoth Energy Services, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TUSK)
Faixa diária
2.33 2.38
Faixa anual
1.68 4.88
- Fechamento anterior
- 2.30
- Open
- 2.37
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Low
- 2.33
- High
- 2.38
- Volume
- 116
- Mudança diária
- 1.74%
- Mudança mensal
- -0.85%
- Mudança de 6 meses
- 15.84%
- Mudança anual
- -42.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh