通貨 / TUSK
TUSK: Mammoth Energy Services Inc
2.34 USD 0.04 (1.74%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TUSKの今日の為替レートは、1.74%変化しました。日中、通貨は1あたり2.30の安値と2.41の高値で取引されました。
Mammoth Energy Services Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.30 2.41
1年のレンジ
1.68 4.88
- 以前の終値
- 2.30
- 始値
- 2.33
- 買値
- 2.34
- 買値
- 2.64
- 安値
- 2.30
- 高値
- 2.41
- 出来高
- 281
- 1日の変化
- 1.74%
- 1ヶ月の変化
- -0.85%
- 6ヶ月の変化
- 15.84%
- 1年の変化
- -42.65%
