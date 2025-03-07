Valute / TUSK
TUSK: Mammoth Energy Services Inc
2.30 USD 0.04 (1.71%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TUSK ha avuto una variazione del -1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.30 e ad un massimo di 2.37.
Segui le dinamiche di Mammoth Energy Services Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TUSK News
- Mammoth Energy Stock: Profitability In Sight, Focus On Aviation (NASDAQ:TUSK)
- Earnings call transcript: Mammoth Energy Q2 2025 sees revenue miss, stock rises
- Mammoth Energy (TUSK) Q2 2025 Earnings Transcript
- Mammoth Energy (TUSK) Q2 Loss Down 77%
- Mammoth Energy Services earnings beat by $0.24, revenue fell short of estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Mammoth Energy Services appoints Phil Lancaster to board as director
- Mammoth Energy shareholders approve board members and executive pay
- Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK): A Bull Case Theory
- Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Mammoth Energy Services, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TUSK)
Intervallo Giornaliero
2.30 2.37
Intervallo Annuale
1.68 4.88
- Chiusura Precedente
- 2.34
- Apertura
- 2.33
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- Minimo
- 2.30
- Massimo
- 2.37
- Volume
- 135
- Variazione giornaliera
- -1.71%
- Variazione Mensile
- -2.54%
- Variazione Semestrale
- 13.86%
- Variazione Annuale
- -43.63%
21 settembre, domenica