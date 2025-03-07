Währungen / TUSK
TUSK: Mammoth Energy Services Inc
2.32 USD 0.02 (0.85%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TUSK hat sich für heute um -0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.30 bis zu einem Hoch von 2.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mammoth Energy Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.30 2.37
Jahresspanne
1.68 4.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.34
- Eröffnung
- 2.33
- Bid
- 2.32
- Ask
- 2.62
- Tief
- 2.30
- Hoch
- 2.37
- Volumen
- 58
- Tagesänderung
- -0.85%
- Monatsänderung
- -1.69%
- 6-Monatsänderung
- 14.85%
- Jahresänderung
- -43.14%
