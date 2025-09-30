- Visão do mercado
TRINI: Trinity Capital Inc.
A taxa do TRINI para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.1150 e o mais alto foi 25.1700.
Veja a dinâmica do par de moedas Trinity Capital Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TRINI hoje?
Hoje Trinity Capital Inc. (TRINI) está avaliado em 25.1600. O instrumento é negociado dentro de 0.20%, o fechamento de ontem foi 25.1100, e o volume de negociação atingiu 21. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TRINI em tempo real.
As ações de Trinity Capital Inc. pagam dividendos?
Atualmente Trinity Capital Inc. está avaliado em 25.1600. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.75% e USD. Monitore os movimentos de TRINI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TRINI?
Você pode comprar ações de Trinity Capital Inc. (TRINI) pelo preço atual 25.1600. Ordens geralmente são executadas perto de 25.1600 ou 25.1630, enquanto 21 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TRINI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TRINI?
Investir em Trinity Capital Inc. envolve considerar a faixa anual 24.6600 - 25.6695 e o preço atual 25.1600. Muitos comparam -1.43% e -0.08% antes de enviar ordens em 25.1600 ou 25.1630. Estude as mudanças diárias de preço de TRINI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Trinity Capital Inc.?
O maior preço de Trinity Capital Inc. (TRINI) no último ano foi 25.6695. As ações oscilaram bastante dentro de 24.6600 - 25.6695, e a comparação com 25.1100 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Trinity Capital Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Trinity Capital Inc.?
O menor preço de Trinity Capital Inc. (TRINI) no ano foi 24.6600. A comparação com o preço atual 25.1600 e 24.6600 - 25.6695 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TRINI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TRINI?
No passado Trinity Capital Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.1100 e -0.75% após os eventos corporativos.
