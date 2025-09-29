- Panorámica
TRINI: Trinity Capital Inc.
El tipo de cambio de TRINI de hoy ha cambiado un 0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.1150, mientras que el máximo ha alcanzado 25.1700.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Trinity Capital Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TRINI hoy?
Trinity Capital Inc. (TRINI) se evalúa hoy en 25.1600. El instrumento se negocia dentro de 0.20%; el cierre de ayer ha sido 25.1100 y el volumen comercial ha alcanzado 21. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TRINI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Trinity Capital Inc.?
Trinity Capital Inc. se evalúa actualmente en 25.1600. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.75% y USD. Monitoree los movimientos de TRINI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TRINI?
Puede comprar acciones de Trinity Capital Inc. (TRINI) al precio actual de 25.1600. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.1600 o 25.1630, mientras que 21 y 0.16% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TRINI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TRINI?
Invertir en Trinity Capital Inc. implica tener en cuenta el rango anual 24.6600 - 25.6695 y el precio actual 25.1600. Muchos comparan -1.43% y -0.08% antes de colocar órdenes en 25.1600 o 25.1630. Estudie los cambios diarios de precios de TRINI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Trinity Capital Inc.?
El precio más alto de Trinity Capital Inc. (TRINI) en el último año ha sido 25.6695. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.6600 - 25.6695, una comparación con 25.1100 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Trinity Capital Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Trinity Capital Inc.?
El precio más bajo de Trinity Capital Inc. (TRINI) para el año ha sido 24.6600. La comparación con los actuales 25.1600 y 24.6600 - 25.6695 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TRINI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TRINI?
En el pasado, Trinity Capital Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.1100 y -0.75% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.1100
- Open
- 25.1200
- Bid
- 25.1600
- Ask
- 25.1630
- Low
- 25.1150
- High
- 25.1700
- Volumen
- 21
- Cambio diario
- 0.20%
- Cambio mensual
- -1.43%
- Cambio a 6 meses
- -0.08%
- Cambio anual
- -0.75%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.