通貨 / TRINI
TRINI: Trinity Capital Inc.

25.1600 USD 0.0500 (0.20%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TRINIの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり25.1150の安値と25.1700の高値で取引されました。

Trinity Capital Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TRINI株の現在の価格は？

Trinity Capital Inc.の株価は本日25.1600です。0.20%内で取引され、前日の終値は25.1100、取引量は21に達しました。TRINIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Trinity Capital Inc.の株は配当を出しますか？

Trinity Capital Inc.の現在の価格は25.1600です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.75%やUSDにも注目します。TRINIの動きはライブチャートで確認できます。

TRINI株を買う方法は？

Trinity Capital Inc.の株は現在25.1600で購入可能です。注文は通常25.1600または25.1630付近で行われ、21や0.16%が市場の動きを示します。TRINIの最新情報はライブチャートで確認できます。

TRINI株に投資する方法は？

Trinity Capital Inc.への投資では、年間の値幅24.6600 - 25.6695と現在の25.1600を考慮します。注文は多くの場合25.1600や25.1630で行われる前に、-1.43%や-0.08%と比較されます。TRINIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Trinity Capital Inc.の株の最高値は？

Trinity Capital Inc.の過去1年の最高値は25.6695でした。24.6600 - 25.6695内で株価は大きく変動し、25.1100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Trinity Capital Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Trinity Capital Inc.の株の最低値は？

Trinity Capital Inc.(TRINI)の年間最安値は24.6600でした。現在の25.1600や24.6600 - 25.6695と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TRINIの動きはライブチャートで確認できます。

TRINIの株式分割はいつ行われましたか？

Trinity Capital Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.1100、-0.75%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.1150 25.1700
1年のレンジ
24.6600 25.6695
以前の終値
25.1100
始値
25.1200
買値
25.1600
買値
25.1630
安値
25.1150
高値
25.1700
出来高
21
1日の変化
0.20%
1ヶ月の変化
-1.43%
6ヶ月の変化
-0.08%
1年の変化
-0.75%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待