- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TRINI: Trinity Capital Inc.
Курс TRINI за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.1150, а максимальная — 25.1700.
Следите за динамикой Trinity Capital Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TRINI сегодня?
Trinity Capital Inc. (TRINI) сегодня оценивается на уровне 25.1600. Инструмент торгуется в пределах 0.20%, вчерашнее закрытие составило 25.1100, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRINI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trinity Capital Inc.?
Trinity Capital Inc. в настоящее время оценивается в 25.1600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.75% и USD. Отслеживайте движения TRINI на графике в реальном времени.
Как купить акции TRINI?
Вы можете купить акции Trinity Capital Inc. (TRINI) по текущей цене 25.1600. Ордера обычно размещаются около 25.1600 или 25.1630, тогда как 21 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRINI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TRINI?
Инвестирование в Trinity Capital Inc. предполагает учет годового диапазона 24.6600 - 25.6695 и текущей цены 25.1600. Многие сравнивают -1.43% и -0.08% перед размещением ордеров на 25.1600 или 25.1630. Изучайте ежедневные изменения цены TRINI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Trinity Capital Inc.?
Самая высокая цена Trinity Capital Inc. (TRINI) за последний год составила 25.6695. Акции заметно колебались в пределах 24.6600 - 25.6695, сравнение с 25.1100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trinity Capital Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Trinity Capital Inc.?
Самая низкая цена Trinity Capital Inc. (TRINI) за год составила 24.6600. Сравнение с текущими 25.1600 и 24.6600 - 25.6695 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRINI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TRINI?
В прошлом Trinity Capital Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.1100 и -0.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.1100
- Open
- 25.1200
- Bid
- 25.1600
- Ask
- 25.1630
- Low
- 25.1150
- High
- 25.1700
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- -1.43%
- 6-месячное изменение
- -0.08%
- Годовое изменение
- -0.75%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%