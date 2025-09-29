КотировкиРазделы
TRINI
TRINI: Trinity Capital Inc.

25.1600 USD 0.0500 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TRINI за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.1150, а максимальная — 25.1700.

Следите за динамикой Trinity Capital Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TRINI сегодня?

Trinity Capital Inc. (TRINI) сегодня оценивается на уровне 25.1600. Инструмент торгуется в пределах 0.20%, вчерашнее закрытие составило 25.1100, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRINI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trinity Capital Inc.?

Trinity Capital Inc. в настоящее время оценивается в 25.1600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.75% и USD. Отслеживайте движения TRINI на графике в реальном времени.

Как купить акции TRINI?

Вы можете купить акции Trinity Capital Inc. (TRINI) по текущей цене 25.1600. Ордера обычно размещаются около 25.1600 или 25.1630, тогда как 21 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRINI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TRINI?

Инвестирование в Trinity Capital Inc. предполагает учет годового диапазона 24.6600 - 25.6695 и текущей цены 25.1600. Многие сравнивают -1.43% и -0.08% перед размещением ордеров на 25.1600 или 25.1630. Изучайте ежедневные изменения цены TRINI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Trinity Capital Inc.?

Самая высокая цена Trinity Capital Inc. (TRINI) за последний год составила 25.6695. Акции заметно колебались в пределах 24.6600 - 25.6695, сравнение с 25.1100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trinity Capital Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Trinity Capital Inc.?

Самая низкая цена Trinity Capital Inc. (TRINI) за год составила 24.6600. Сравнение с текущими 25.1600 и 24.6600 - 25.6695 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRINI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TRINI?

В прошлом Trinity Capital Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.1100 и -0.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.1150 25.1700
Годовой диапазон
24.6600 25.6695
Предыдущее закрытие
25.1100
Open
25.1200
Bid
25.1600
Ask
25.1630
Low
25.1150
High
25.1700
Объем
21
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
-1.43%
6-месячное изменение
-0.08%
Годовое изменение
-0.75%
