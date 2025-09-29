报价部分
货币 / TRINI
TRINI: Trinity Capital Inc.

25.1600 USD 0.0500 (0.20%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TRINI汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点25.1150和高点25.1700进行交易。

关注Trinity Capital Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TRINI股票今天的价格是多少？

Trinity Capital Inc.股票今天的定价为25.1600。它在0.20%范围内交易，昨天的收盘价为25.1100，交易量达到21。TRINI的实时价格图表显示了这些更新。

Trinity Capital Inc.股票是否支付股息？

Trinity Capital Inc.目前的价值为25.1600。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.75%和USD。实时查看图表以跟踪TRINI走势。

如何购买TRINI股票？

您可以以25.1600的当前价格购买Trinity Capital Inc.股票。订单通常设置在25.1600或25.1630附近，而21和0.16%显示市场活动。立即关注TRINI的实时图表更新。

如何投资TRINI股票？

投资Trinity Capital Inc.需要考虑年度范围24.6600 - 25.6695和当前价格25.1600。许多人在以25.1600或25.1630下订单之前，会比较-1.43%和。实时查看TRINI价格图表，了解每日变化。

Trinity Capital Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Trinity Capital Inc.的最高价格是25.6695。在24.6600 - 25.6695内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trinity Capital Inc.的绩效。

Trinity Capital Inc.股票的最低价格是多少？

Trinity Capital Inc.（TRINI）的最低价格为24.6600。将其与当前的25.1600和24.6600 - 25.6695进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRINI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TRINI股票是什么时候拆分的？

Trinity Capital Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.1100和-0.75%中可见。

日范围
25.1150 25.1700
年范围
24.6600 25.6695
前一天收盘价
25.1100
开盘价
25.1200
卖价
25.1600
买价
25.1630
最低价
25.1150
最高价
25.1700
交易量
21
日变化
0.20%
月变化
-1.43%
6个月变化
-0.08%
年变化
-0.75%
