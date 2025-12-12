- Visão do mercado
TDAC: Translational Development Acquisition Corp.
A taxa do TDAC para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.46 e o mais alto foi 10.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Translational Development Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TDAC hoje?
Hoje Translational Development Acquisition Corp. (TDAC) está avaliado em 10.46. O instrumento é negociado dentro de 10.46 - 10.46, o fechamento de ontem foi 10.46, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TDAC em tempo real.
As ações de Translational Development Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Translational Development Acquisition Corp. está avaliado em 10.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -10.67% e USD. Monitore os movimentos de TDAC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TDAC?
Você pode comprar ações de Translational Development Acquisition Corp. (TDAC) pelo preço atual 10.46. Ordens geralmente são executadas perto de 10.46 ou 10.76, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TDAC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TDAC?
Investir em Translational Development Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 10.00 - 15.18 e o preço atual 10.46. Muitos comparam 0.19% e 1.65% antes de enviar ordens em 10.46 ou 10.76. Estude as mudanças diárias de preço de TDAC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Translational Development Acquisition Corp.?
O maior preço de Translational Development Acquisition Corp. (TDAC) no último ano foi 15.18. As ações oscilaram bastante dentro de 10.00 - 15.18, e a comparação com 10.46 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Translational Development Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Translational Development Acquisition Corp.?
O menor preço de Translational Development Acquisition Corp. (TDAC) no ano foi 10.00. A comparação com o preço atual 10.46 e 10.00 - 15.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TDAC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TDAC?
No passado Translational Development Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.46 e -10.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.46
- Open
- 10.46
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Low
- 10.46
- High
- 10.46
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.19%
- Mudança de 6 meses
- 1.65%
- Mudança anual
- -10.67%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.