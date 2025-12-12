- 概要
TDAC: トランスレーショナル・デベロップメント・アクイジション
TDACの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.46の安値と10.46の高値で取引されました。
トランスレーショナル・デベロップメント・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
TDAC株の現在の価格は？
トランスレーショナル・デベロップメント・アクイジションの株価は本日10.46です。10.46 - 10.46内で取引され、前日の終値は10.46、取引量は2に達しました。TDACのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
トランスレーショナル・デベロップメント・アクイジションの株は配当を出しますか？
トランスレーショナル・デベロップメント・アクイジションの現在の価格は10.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.67%やUSDにも注目します。TDACの動きはライブチャートで確認できます。
TDAC株を買う方法は？
トランスレーショナル・デベロップメント・アクイジションの株は現在10.46で購入可能です。注文は通常10.46または10.76付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。TDACの最新情報はライブチャートで確認できます。
TDAC株に投資する方法は？
トランスレーショナル・デベロップメント・アクイジションへの投資では、年間の値幅10.00 - 15.18と現在の10.46を考慮します。注文は多くの場合10.46や10.76で行われる前に、0.19%や1.65%と比較されます。TDACの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
トランスレーショナル・デベロップメント・アクイジションの株の最高値は？
トランスレーショナル・デベロップメント・アクイジションの過去1年の最高値は15.18でした。10.00 - 15.18内で株価は大きく変動し、10.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。トランスレーショナル・デベロップメント・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
トランスレーショナル・デベロップメント・アクイジションの株の最低値は？
トランスレーショナル・デベロップメント・アクイジション(TDAC)の年間最安値は10.00でした。現在の10.46や10.00 - 15.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TDACの動きはライブチャートで確認できます。
TDACの株式分割はいつ行われましたか？
トランスレーショナル・デベロップメント・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.46、-10.67%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.46
- 始値
- 10.46
- 買値
- 10.46
- 買値
- 10.76
- 安値
- 10.46
- 高値
- 10.46
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.19%
- 6ヶ月の変化
- 1.65%
- 1年の変化
- -10.67%
