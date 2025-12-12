- Panoramica
TDAC: Translational Development Acquisition Corp.
Il tasso di cambio TDAC ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.46 e ad un massimo di 10.46.
Segui le dinamiche di Translational Development Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TDAC oggi?
Oggi le azioni Translational Development Acquisition Corp. sono prezzate a 10.46. Viene scambiato all'interno di 10.46 - 10.46, la chiusura di ieri è stata 10.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TDAC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Translational Development Acquisition Corp. pagano dividendi?
Translational Development Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TDAC.
Come acquistare azioni TDAC?
Puoi acquistare azioni Translational Development Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.46 o 10.76, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TDAC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TDAC?
Investire in Translational Development Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 10.00 - 15.18 e il prezzo attuale 10.46. Molti confrontano 0.19% e 1.65% prima di effettuare ordini su 10.46 o 10.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TDAC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Translational Development Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Translational Development Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 15.18. All'interno di 10.00 - 15.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Translational Development Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Translational Development Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Translational Development Acquisition Corp. (TDAC) nel corso dell'anno è stato 10.00. Confrontandolo con gli attuali 10.46 e 10.00 - 15.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TDAC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TDAC?
Translational Development Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.46 e -10.67%.
- Chiusura Precedente
- 10.46
- Apertura
- 10.46
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Minimo
- 10.46
- Massimo
- 10.46
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.19%
- Variazione Semestrale
- 1.65%
- Variazione Annuale
- -10.67%
