TDAC: Translational Development Acquisition Corp.
Le taux de change de TDAC a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.46 et à un maximum de 10.46.
Suivez la dynamique Translational Development Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TDAC aujourd'hui ?
L'action Translational Development Acquisition Corp. est cotée à 10.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.46 - 10.46, a clôturé hier à 10.46 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de TDAC présente ces mises à jour.
L'action Translational Development Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Translational Development Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -10.67% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TDAC.
Comment acheter des actions TDAC ?
Vous pouvez acheter des actions Translational Development Acquisition Corp. au cours actuel de 10.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.46 ou de 10.76, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TDAC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TDAC ?
Investir dans Translational Development Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.00 - 15.18 et le prix actuel 10.46. Beaucoup comparent 0.19% et 1.65% avant de passer des ordres à 10.46 ou 10.76. Consultez le graphique du cours de TDAC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Translational Development Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Translational Development Acquisition Corp. l'année dernière était 15.18. Au cours de 10.00 - 15.18, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Translational Development Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Translational Development Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Translational Development Acquisition Corp. (TDAC) sur l'année a été 10.00. Sa comparaison avec 10.46 et 10.00 - 15.18 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TDAC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TDAC a-t-elle été divisée ?
Translational Development Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.46 et -10.67% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.46
- Ouverture
- 10.46
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Plus Bas
- 10.46
- Plus Haut
- 10.46
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.19%
- Changement à 6 Mois
- 1.65%
- Changement Annuel
- -10.67%
