- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TDAC: Translational Development Acquisition Corp.
Курс TDAC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.46, а максимальная — 10.46.
Следите за динамикой Translational Development Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TDAC сегодня?
Translational Development Acquisition Corp. (TDAC) сегодня оценивается на уровне 10.46. Инструмент торгуется в пределах 10.46 - 10.46, вчерашнее закрытие составило 10.46, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Translational Development Acquisition Corp.?
Translational Development Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.67% и USD. Отслеживайте движения TDAC на графике в реальном времени.
Как купить акции TDAC?
Вы можете купить акции Translational Development Acquisition Corp. (TDAC) по текущей цене 10.46. Ордера обычно размещаются около 10.46 или 10.76, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TDAC?
Инвестирование в Translational Development Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.00 - 15.18 и текущей цены 10.46. Многие сравнивают 0.19% и 1.65% перед размещением ордеров на 10.46 или 10.76. Изучайте ежедневные изменения цены TDAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Translational Development Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Translational Development Acquisition Corp. (TDAC) за последний год составила 15.18. Акции заметно колебались в пределах 10.00 - 15.18, сравнение с 10.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Translational Development Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Translational Development Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Translational Development Acquisition Corp. (TDAC) за год составила 10.00. Сравнение с текущими 10.46 и 10.00 - 15.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TDAC?
В прошлом Translational Development Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.46 и -10.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.46
- Open
- 10.46
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Low
- 10.46
- High
- 10.46
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.19%
- 6-месячное изменение
- 1.65%
- Годовое изменение
- -10.67%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.