TDAC: Translational Development Acquisition Corp.

10.46 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TDAC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.46, а максимальная — 10.46.

Следите за динамикой Translational Development Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TDAC сегодня?

Translational Development Acquisition Corp. (TDAC) сегодня оценивается на уровне 10.46. Инструмент торгуется в пределах 10.46 - 10.46, вчерашнее закрытие составило 10.46, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Translational Development Acquisition Corp.?

Translational Development Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.67% и USD. Отслеживайте движения TDAC на графике в реальном времени.

Как купить акции TDAC?

Вы можете купить акции Translational Development Acquisition Corp. (TDAC) по текущей цене 10.46. Ордера обычно размещаются около 10.46 или 10.76, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TDAC?

Инвестирование в Translational Development Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.00 - 15.18 и текущей цены 10.46. Многие сравнивают 0.19% и 1.65% перед размещением ордеров на 10.46 или 10.76. Изучайте ежедневные изменения цены TDAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Translational Development Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Translational Development Acquisition Corp. (TDAC) за последний год составила 15.18. Акции заметно колебались в пределах 10.00 - 15.18, сравнение с 10.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Translational Development Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Translational Development Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Translational Development Acquisition Corp. (TDAC) за год составила 10.00. Сравнение с текущими 10.46 и 10.00 - 15.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TDAC?

В прошлом Translational Development Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.46 и -10.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.46 10.46
Годовой диапазон
10.00 15.18
Предыдущее закрытие
10.46
Open
10.46
Bid
10.46
Ask
10.76
Low
10.46
High
10.46
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.19%
6-месячное изменение
1.65%
Годовое изменение
-10.67%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.