TACOW: Berto Acquisition Corp.
A taxa do TACOW para hoje mudou para -1.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.6800 e o mais alto foi 0.6800.
Veja a dinâmica do par de moedas Berto Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TACOW hoje?
Hoje Berto Acquisition Corp. (TACOW) está avaliado em 0.6800. O instrumento é negociado dentro de -1.45%, o fechamento de ontem foi 0.6900, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TACOW em tempo real.
As ações de Berto Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Berto Acquisition Corp. está avaliado em 0.6800. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.86% e USD. Monitore os movimentos de TACOW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TACOW?
Você pode comprar ações de Berto Acquisition Corp. (TACOW) pelo preço atual 0.6800. Ordens geralmente são executadas perto de 0.6800 ou 0.6830, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TACOW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TACOW?
Investir em Berto Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 0.5002 - 1.0220 e o preço atual 0.6800. Muitos comparam 13.33% e -2.86% antes de enviar ordens em 0.6800 ou 0.6830. Estude as mudanças diárias de preço de TACOW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Berto Acquisition Corp.?
O maior preço de Berto Acquisition Corp. (TACOW) no último ano foi 1.0220. As ações oscilaram bastante dentro de 0.5002 - 1.0220, e a comparação com 0.6900 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Berto Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Berto Acquisition Corp.?
O menor preço de Berto Acquisition Corp. (TACOW) no ano foi 0.5002. A comparação com o preço atual 0.6800 e 0.5002 - 1.0220 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TACOW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TACOW?
No passado Berto Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.6900 e -2.86% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.6900
- Open
- 0.6800
- Bid
- 0.6800
- Ask
- 0.6830
- Low
- 0.6800
- High
- 0.6800
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -1.45%
- Mudança mensal
- 13.33%
- Mudança de 6 meses
- -2.86%
- Mudança anual
- -2.86%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4