TACOW: Berto Acquisition Corp.

0.6800 USD 0.0100 (1.45%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TACOWの今日の為替レートは、-1.45%変化しました。日中、通貨は1あたり0.6800の安値と0.6800の高値で取引されました。

Berto Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TACOW株の現在の価格は？

Berto Acquisition Corp.の株価は本日0.6800です。-1.45%内で取引され、前日の終値は0.6900、取引量は1に達しました。TACOWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Berto Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？

Berto Acquisition Corp.の現在の価格は0.6800です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.86%やUSDにも注目します。TACOWの動きはライブチャートで確認できます。

TACOW株を買う方法は？

Berto Acquisition Corp.の株は現在0.6800で購入可能です。注文は通常0.6800または0.6830付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。TACOWの最新情報はライブチャートで確認できます。

TACOW株に投資する方法は？

Berto Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅0.5002 - 1.0220と現在の0.6800を考慮します。注文は多くの場合0.6800や0.6830で行われる前に、13.33%や-2.86%と比較されます。TACOWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Berto Acquisition Corp.の株の最高値は？

Berto Acquisition Corp.の過去1年の最高値は1.0220でした。0.5002 - 1.0220内で株価は大きく変動し、0.6900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Berto Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Berto Acquisition Corp.の株の最低値は？

Berto Acquisition Corp.(TACOW)の年間最安値は0.5002でした。現在の0.6800や0.5002 - 1.0220と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TACOWの動きはライブチャートで確認できます。

TACOWの株式分割はいつ行われましたか？

Berto Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.6900、-2.86%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.6800 0.6800
1年のレンジ
0.5002 1.0220
以前の終値
0.6900
始値
0.6800
買値
0.6800
買値
0.6830
安値
0.6800
高値
0.6800
出来高
1
1日の変化
-1.45%
1ヶ月の変化
13.33%
6ヶ月の変化
-2.86%
1年の変化
-2.86%
