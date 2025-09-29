- Обзор рынка
TACOW: Berto Acquisition Corp.
Курс TACOW за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.6800, а максимальная — 0.6800.
Следите за динамикой Berto Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TACOW сегодня?
Berto Acquisition Corp. (TACOW) сегодня оценивается на уровне 0.6800. Инструмент торгуется в пределах -1.45%, вчерашнее закрытие составило 0.6900, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TACOW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Berto Acquisition Corp.?
Berto Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.6800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.86% и USD. Отслеживайте движения TACOW на графике в реальном времени.
Как купить акции TACOW?
Вы можете купить акции Berto Acquisition Corp. (TACOW) по текущей цене 0.6800. Ордера обычно размещаются около 0.6800 или 0.6830, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TACOW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TACOW?
Инвестирование в Berto Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.5002 - 1.0220 и текущей цены 0.6800. Многие сравнивают 13.33% и -2.86% перед размещением ордеров на 0.6800 или 0.6830. Изучайте ежедневные изменения цены TACOW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Berto Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Berto Acquisition Corp. (TACOW) за последний год составила 1.0220. Акции заметно колебались в пределах 0.5002 - 1.0220, сравнение с 0.6900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Berto Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Berto Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Berto Acquisition Corp. (TACOW) за год составила 0.5002. Сравнение с текущими 0.6800 и 0.5002 - 1.0220 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TACOW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TACOW?
В прошлом Berto Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.6900 и -2.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.6900
- Open
- 0.6800
- Bid
- 0.6800
- Ask
- 0.6830
- Low
- 0.6800
- High
- 0.6800
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -1.45%
- Месячное изменение
- 13.33%
- 6-месячное изменение
- -2.86%
- Годовое изменение
- -2.86%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%