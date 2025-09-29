КотировкиРазделы
Валюты / TACOW
Назад в Рынок акций США

TACOW: Berto Acquisition Corp.

0.6800 USD 0.0100 (1.45%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TACOW за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.6800, а максимальная — 0.6800.

Следите за динамикой Berto Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TACOW сегодня?

Berto Acquisition Corp. (TACOW) сегодня оценивается на уровне 0.6800. Инструмент торгуется в пределах -1.45%, вчерашнее закрытие составило 0.6900, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TACOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Berto Acquisition Corp.?

Berto Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.6800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.86% и USD. Отслеживайте движения TACOW на графике в реальном времени.

Как купить акции TACOW?

Вы можете купить акции Berto Acquisition Corp. (TACOW) по текущей цене 0.6800. Ордера обычно размещаются около 0.6800 или 0.6830, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TACOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TACOW?

Инвестирование в Berto Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.5002 - 1.0220 и текущей цены 0.6800. Многие сравнивают 13.33% и -2.86% перед размещением ордеров на 0.6800 или 0.6830. Изучайте ежедневные изменения цены TACOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Berto Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Berto Acquisition Corp. (TACOW) за последний год составила 1.0220. Акции заметно колебались в пределах 0.5002 - 1.0220, сравнение с 0.6900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Berto Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Berto Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Berto Acquisition Corp. (TACOW) за год составила 0.5002. Сравнение с текущими 0.6800 и 0.5002 - 1.0220 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TACOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TACOW?

В прошлом Berto Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.6900 и -2.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.6800 0.6800
Годовой диапазон
0.5002 1.0220
Предыдущее закрытие
0.6900
Open
0.6800
Bid
0.6800
Ask
0.6830
Low
0.6800
High
0.6800
Объем
1
Дневное изменение
-1.45%
Месячное изменение
13.33%
6-месячное изменение
-2.86%
Годовое изменение
-2.86%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.